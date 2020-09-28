指甲油哥羅芳超1400倍 名創優品：供應商責任

哥羅芳主要作用於中樞神經系統，具有麻醉作用，對人體的心、肝、腎有損害，有致癌可能性。據上海藥品監督管理局網站消息，該局在23日發布的《2020年第1期化妝品監督抽檢質量公告》顯示，名創優品（廣州）有限責任公司代理的一款名為「一步可剝指甲油」的化妝品，檢出哥羅芳含量高達589.449μg/g（微克/克），是國家標準限值0.40μg/g的1400多倍。

上海藥監局披露的信息顯示，名創優品申請覆檢，經深圳市藥品檢驗研究院覆檢，結果仍不合格。據「時間視頻」報道，26日，涉事名創優品店舖店長對此事回應稱，這些不合格商品是去年被抽檢，責任在供應商。

覆檢仍不合格 有損心肝腎

不過據《每日經濟新聞》報道，在今年6月18日，上海市監局公布，近期對該市生產、銷售的密胺餐具質量做了監督抽查。其中，標稱名創優品經銷的一款KaKao Friends單耳蘋果碗被檢出三聚氰胺遷移量不合格。針對此事，名創優品官方微博當時發布聲明稱，該產品出廠前由權威第三方檢測機構進行驗廠、大貨檢測，該產品出廠檢測報告中，產品各項指標均符合國家標準。

名創優品稱，有關產品上架銷售後，名創優品曾抽檢，發現超標樣本後主動全部下架。名創優品還在聲明中致歉，稱杜絕類似情况再次出現，保障消費者的健康安全。

名創優品計劃紐交所上市

另外，在指甲油被監管部門公布抽檢不合格的當天，9月23日，名創優品向美國證券交易委員會遞交招股書，計劃在紐交所上市，募資1億美元（約7.8億港元）。截至目前，名創優品全球開店數量已超過4200家，其中中國市場開拓的門市超過2500家，海外市場超1680家。