曲婉婷撐涉貪母 中紀委：境外非「轉資天堂」

曲婉婷目前身在加拿大。《中國紀檢監察報》刊文表示，曲婉婷的母親張明杰曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任，2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押，案件正在審理。曲婉婷23日在微博發文稱「六周年無果，繼續努力保持一顆相信正義的心」為母親發聲，引來網民撻伐，有網民稱，「母親被羈押後6年不敢回國，在國外用贓款逍遙自在，這就是妳的孝心嗎？」

前述報道稱，輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。這樣的領導幹部必須受到黨紀國法嚴懲，為其違紀違法行為付出應有代價。

另據人民網，國家外匯管理局26日發布通報，公布包括山東籍張×非法買賣外匯折合58.6萬美元(約457萬元人民幣)，用於境外賭博活動等10宗非法買賣外匯從事跨境賭博的案例。