台星登央視賀十一 陸委會：依法查處

預告片中，歐陽娜娜受訪時表示，「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，覺得期待又激動，同時也挺興奮」。張韶涵表示希望通過演唱傳遞「濃濃的愛興正能量」，並祝福「祖國繁榮昌盛」。

曾自稱中國人 支持一中原則

歐陽娜娜今年3月曾遭到內地網民「台獨」質疑時，表態「自己是中國人」，堅定支持一個中國原則。張韶涵去年也曾拍個人短片稱，要讓外國人知道「我們中國人厲害的地方在哪裏」。

台灣網媒ETtoday新聞雲報道，陸委會發聲明稱，中共安排台灣籍者參與國慶慶典，目的是宣傳「一國兩制台灣方案」，對台施壓，呼籲台灣人不要「淪為中共對台統戰的樣板工具」。

台文化部：民眾不得與大陸有涉政治合作

台行政院長蘇貞昌表示，「有些人享受着台灣的自由、民主，享受着台灣的健保資源，作為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。」台文化部指，依照《兩岸人民關係條例》有關規定，台灣民眾或機構等未經許可，不得與大陸方面有涉及政治內容的合作，並稱若陸委會認定相關行為違例，將配合依法核處。

據陸委會相關統計資料顯示，2013年至今，因違反有關規定而受罰有30多人，主要擔任大陸政治團體職務，其中包括去年在全國兩會期間自稱「台灣女孩」的全國政協委員凌友詩。

《環球時報》主編胡錫進則在微博撐歐陽娜娜和張韶涵，讓她們「不要怕那些勢力」，稱「台灣的年輕人站兩岸統一一定是明智、有遠見的選擇，那些與『台獨』綁定的人將被證明做了可悲的賭博。 」