國民黨擬倡「避戰」 促台美復交美軍協防 分析：給民進黨出難題

台外交部：繼香港後 台灣成中國下個目標

台灣立法院今日（28日）將邀請台外交部長吳釗燮業務報告並備質詢。中央社引述台外交部書面報告表示，近來中國大陸面對國內危機和外部困境，企圖對外尋找替罪羔羊，繼香港之後，台灣已是中國大陸的下一個目標。吳釗燮表示，與四年前相比，台灣目前面對的外部情勢更加嚴峻，也存在更多變數。

國民黨團總召：美實質行動挺台 方能避戰

國民黨上周四（24日）已經過智庫初步討論，最快於下周提出相關公決草案，盼呼籲美國恢復邦交，在海峽中線共同努力協防，並稱「不相信中國大陸敢打美國」。《聯合報》引述國民黨團總召林為洲表示，兩岸情勢在民進黨主政後呈現僵滯、對立，在「親美抗中」戰略下更加惡化；民進黨政府與美國政府愈好，大陸就愈有意見，解放軍軍機也就愈飛離台灣本島愈近，讓兩岸陷入開戰邊緣。

他強調，當前對台灣最重要的是「避戰」，既然民進黨政府無法接受透過交流手法讓大陸降低敵意，那新戰略就是請美國來駐防；既然當局稱當前台美關係是有史以來最好，那只要說服美國用實質行動挺台，這樣就能避戰。

對於國民黨擬提出的「避戰」公決，蔡英文政府及藍營均暫未理會。此前，針對馬英九「九二共識才能避戰」的說法，陸委會表示，這是對中共抱持幻想、對台海情勢不負責任的說法。

針對台美復交問題，台外交部長吳釗燮20日接受美媒訪問時表示，台美關係近來大有進展，但「目前不會尋求建立全面外交關係」，同時亦否認台灣成為美中對抗的棋子。國民黨主席江啟臣其後回應稱，「如果（台美）關係那麼好，應該推動復交才對」。

學者：戳破民進黨對內宣傳

鈕則勳接受本報訪問時表示，國民黨應該清楚，美台現階段絕無復交可能，美國也不願因協防台灣而造成與北京徹底決裂；此時提出「避戰」公決案，是給民進黨「出難題」，目的是戳破民進黨政府所謂目前是台美關係「最好的一刻」，「只是對內宣傳的虛晃一招」。

另一方面，鈕則勳說，這也是為了讓民眾了解，美國特朗普政府並不是真心實意幫助台灣，而是出於大選需要，渲染美國國內反中氛圍而「打台灣牌」。

鈕估計，民進黨政府對此會採取「冷處理」，因為民進黨現只能親美。

明報記者

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