自稱北大廢物 李雪琴頹喪風走紅 網民模仿 央視主持引用句式闢謠

參加棟篤笑決賽 名氣超名次

9月23日晚，「脫口秀大會」第三季總決賽收官，李雪琴以125票的成績獲得2020年度脫口秀排行榜第五名。但她的名氣卻遠遠超越了名次。隨後李雪琴發了一條長微博，概括自己在這一季比賽表現，認為自己做得不夠好，還怯場；又說「我寫了身邊很多人，除了他們本身辦事夠 nē（音「呢」，東北方言厲害之意）以外，其實我也有點私心。我喜歡他們，所以我也希望他們身上的可愛、有趣、荒誕，對生活的奇妙解讀被更多人知道」。

拍頹片向名人喊話成名 經常自嘲

生於1995年的李雪琴，是遼寧鐵嶺人，畢業於北京大學新聞與傳播學院，後留學紐約大學。她說因患有抑鬱症，後輟學返國。2018年9月，回國的李雪琴路過清華大學時，模仿遊客拍了條讓她後來一舉成名的短片。影片中她面部浮腫，不施脂粉，像個大媽一樣，臉無表情地說，「吳亦凡（內地明星），你好，我是李雪琴，今天我來到了清華大學，看，這是清華大學的校門，多白」。類似的短片還有在三里屯和北大等地標取景，喊話對象均是「吳亦凡」。隨後吳亦凡也模仿李雪琴的神態，直呼其姓名拍片回應。

李雪琴風格「頹喪」，還經常自嘲，比如說自己如果漂亮一點就上不了北大，又說自己就是一張「餅」等，但很多網民喜歡她，認為她能準確戳中當下內地年輕人內心的脆弱點。除吳亦凡外，百度CEO李彥宏等名流亦在網上與她互動，令「李雪琴是誰」一度衝上熱搜。也使之徹底成為了一個網紅，其在抖音和微博的粉絲分別達到了603萬和218萬。在上周總決賽之後，她再次成為熱門話題。

今年7月李雪琴參加「脫口秀大會」後，她的名氣又躍向新高度。許多官方新媒體帳號都關注她，甚至藉助其現象做推廣。例如遼寧盤錦警方拍攝影片，喊話李雪琴趕緊結婚，藉此推廣開放落戶政策。央視新聞除評論她的影片外，主持人海霞還用李雪琴句式說，「李雪琴你好，我是央視的海霞，我看到您在為老家東北大米代言，那東北的黑土地上出產的大米，全國很多朋友都很喜歡」。被認為是央視藉此對「中國糧食危機」的傳言闢謠。

曾想自殺 逗人開心不代表自己開心

其實李雪琴並不快樂，今年1月中旬的晚上，她還情緒崩潰想要自殺。她在自述中說能逗別人開心，和能讓自己開心是兩回事；拍片上節目，「我覺得是我在找存在感，找認同感」。她說，「但我又想讓大家都開心，那我選擇犧牲自己，滿足別人」。

明報記者

（中國故事）