TikTok禁令實施否料今裁決

美司法部反對TikTok申禁制令

尼克斯上周四曾要求美國政府在上周五下午前，必須宣布推遲下載禁令，或者提交法律文件反對TikTok要求法庭發布初步限制令的要求。美國司法部隨後提交反對文件，文件屬於保密級別，因為其中包括TikTok母公司字節跳動提交的包含商業機密的材料。

路透社報道，字節跳動此前表示，已就沃爾瑪（WalMart）和甲骨文（Oracle）入股TikTok達成初步交易，但協議的具體條款仍不清楚。美國商務部此前宣布，將推遲一周實施相關下載禁令，再給這些企業一些時間敲定交易，稱因「近期取得的積極進展」。

央視：收購協議「不平等條約」

另加州聯邦法官畢勒（Laurel Beeler）上周日（20日）發布初步禁制令，阻止美國商務部針對騰訊（0700）旗下WeChat的類似下載禁令實施。美司法部上周五（25日）在文件中要求畢勒9月26日暫緩執行初步禁制令。畢勒表示，將在10月15日就該動議舉行聽證會，但也可能在「更短的時間內」舉行。

《華爾街日報》引述知情人士指出，中國官員正在權衡應該批准還是否決將TikTok轉變為美國公司的協議，中國官員認為，TikTok的命運涉及中國的「核心利益」，如保護中國開發的知識產權不落入外國人手中。央視昨發表國際銳評稱，字節跳動與甲骨文、沃爾瑪達成原則協議，這是「不平等條約」。新組建的TikTok Global董事會其中4人是美國公民，只有一人可以是中國人；同時，甲骨文可訪問審查TikTok Global的源代碼和所有更新內容；由於TikTok的源代碼和抖音同源，意味美方將能夠直接獲取抖音的核心技術。文章指出，美國政府圖奪取TikTok控制權和核心技術的險惡用心暴露無疑。