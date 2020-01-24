400噸儲糧「失蹤」案 揭遙控地磅「增重」騙款

《檢察日報》報道，發現400多噸糧食「神秘失蹤」後，糧庫對人員內部調查沒有發現，於是找技術人員檢查電子設備，結果發現地磅被裝了干擾器，糧食入庫前經過地磅，只要遙控就能「增重」。警方去年8月接報展開調查，未幾7名疑犯主動投案，數月之內26人相繼落網，包括干擾器安裝人員、糧販、運糧司機。

張×亮供稱，去年7月中旬同鄉何×平致電約他見面，並介紹陸×清、王×安與他認識，何稱「有個賺錢的門路」，問張有無興趣合作，濫賭的張當時正因輸錢手頭緊張，於是爽快答應。4人隨即前往寧鄉市，在旅館的陸×清向各人介紹詳細計劃。

兩騙徒判囚10年 兩仍在逃

同月15日凌晨，張、陸、何潛入糧庫，陸和何到計量室開鎖，張則躲在附近望風。十多分鐘後門被打開，3人入內，陸先用帽遮住鏡頭，張抬起地磅主機，陸加裝干擾器，完成後再測試。張說，這個大約白色遙控器有兩個按鍵，一個可令地磅顯示的數字增加5噸，另一個可使數值歸零。翌日，張、王、何以「在寧鄉直屬糧庫有熟人可增加秤重」為由，各自邀請相熟的糧販向該糧庫出售糧食，由糧販組織運糧司機從沅江市、常德市漢壽縣等地將稻米運送至該糧庫，並要求司機將運糧車蓋上油布，以免在過磅時被懷疑。

6天內，張、王、陸輪流在運糧車過磅時於計量室外操控藏在褲袋中的遙控器，使每車糧食虛增5噸，共計81車次。按照寧鄉直屬糧庫每噸糧食2400元的收購價，每車次可獲利約1.2萬元。根據約定，每車次張等4人平分5000元，司機獲2000元至3000元不等，餘下的歸糧販。負責起訴的檢察官曾指出，這不是一宗盜竊案件，而是「一場精心設計的、針對國家財產實行的詐騙」。