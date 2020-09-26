習首度與菅義偉通話 未提訪日

就盡快重啟商務相關往來達共識

新華社報道，習近平強調，在雙方努力下，近年中日關係重回正軌並保持向好勢頭。中方願與日本新政府按照中日4個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，努力建構契合新時代要求的中日關係。「我願同你共同發揮戰略引領作用，推動兩國關係得到新發展」。習近平表示，希望雙方共同維護穩定暢通產業鏈供應鏈和公平開放的貿易和投資環境，提升合作質素和水平。中方支持日方明年舉辦成功的奧運會。

菅義偉表示願與中方密切溝通，確保年內簽署區域全面經濟伙伴關係協定，推動日中韓自由貿易區談判，共同維護地區產業鏈供應鏈穩定。

共同社引述日本政府相關人士稱，此次電話會談由日方提議，中方同意舉行。菅義偉在通話後向記者團透露，他在電話中表示，「日中關係的穩定不僅對兩國，對地區及國際社會而言都極其重要，希望共同負起責任」。菅義偉稱，未提及習近平作為國賓訪日事宜。日本政府相關人士表示，日中首腦就盡快重啟商務相關人士往來磋商達成一致；菅義偉還提到東海局勢問題並表達關切。

菅義偉9月16日當選日本新首相，習近平是第4名與其通話的外國元首，此前分別有澳洲首相莫里森、美國總統特朗普和韓國總統文在寅。昨菅義偉還和印度總理莫迪通電話，而習近平則與安哥拉總統洛倫索通電話。