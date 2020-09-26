東部戰區演習 10東風導彈齊發 分析：針對台灣意味甚濃 台軍演習反登陸

《解放軍報》微博24日晚發布一分多鐘的訓練影片，稱東部戰區火箭軍某導彈旅於近日在野外駐訓場實彈演習，該旅發射車到達陣地後，同時發射10枚東風11A彈道導彈，並摧毁目標機堡、跑道。短片未交代演習日期和地點，但標註「時刻準備戰鬥」。中時電子報分析稱，以往大陸軍媒發布演習消息，一般不會標明戰區部隊，這次卻點名是主要對台的東部戰區火箭軍，針對意味甚濃。

東風-11A射程700公里 覆蓋台灣

根據資料，東風-11最大射程為300公里，改良型東風-11A射程可達700公里，範圍覆蓋台灣島。 觀察者網稱，本次參與野外駐訓的火箭軍某旅，是解放軍火箭軍部隊最早一批裝備戰術彈道導彈的部隊之一。目前為了針對特定的戰場，該旅依舊裝備較為老式的東風-11A近程地對地彈道導彈。另據《自由時報》報道，解放軍一架軍機昨日上午曾飛入台灣西南空域，高度在2000米，台軍派戰機驅離。

蘇貞昌：不應浪費人民納稅錢

對於解放軍發射10枚東風-11A導彈，中央社昨引述台灣行政院長蘇貞昌表示，每一枚導彈都是用人民血汗錢做的，把這些錢用來照顧人民，是國家、政府的責任；如果是用來威脅破壞區域和平，則是不該。蘇貞昌說，無論敵人或對手怎麼騷擾台灣，政府與人民一定會堅決維護國家安全，不必浪費人民的納稅錢。

國民黨前主席朱立倫昨日亦稱解放軍現在所有作為非常不友善，傷害兩岸人民感情，尤其傷害台灣人感情，他呼籲不要再挑釁。另據國民黨金門立委陳玉珍昨日透露，不少身在廈門的台商和她聯繫，指在廈門市區目擊戰車部隊大規模移動，多數台商都感覺廈門緊張氣氛比台灣還高。

台軍近日亦在多地作防空「聯翔操演」。此外，台灣軍聞社稱，台軍昨日清晨在馬祖南竿、北竿及莒光3個地區，作大規模聯合反登陸作戰演習，其間動用目前台軍最大口徑的240榴彈炮和155加榴炮等。

（綜合報道）

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