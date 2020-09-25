武漢獲贈20萬疫苗 三期臨牀未來數月有結果

中國生物：已獲當局緊急使用批准

中新社報道，中國生物董事長楊曉明會後表示，捐贈疫苗旨在支持武漢疫後重振，保障武漢社會、經濟高質量發展。他說，該疫苗非常安全，一、二期臨牀研究也證明很有效，已經獲得國家聯防聯控機制緊急使用批准。他又表示，武漢是戰勝疫情的英雄城市，首批疫苗捐贈給武漢，希望能夠使武漢的醫護人員盡早使用上安全有效的新冠滅活疫苗，起到良好的保護作用。

該疫苗也是全球首個新冠滅活疫苗，由中國生物武漢生物製品研究所聯合中科院武漢病毒所研發而成，從啟動研發到獲批臨牀只用了98天。目前正在阿聯酋、埃及、秘魯、阿根廷等10餘個國家推進三期臨牀試驗，接種超過5萬人、樣本人群現已覆蓋125個國家。

鍾南山稱中國大規模接種需一兩年

中國工程院院士鍾南山在會上也透過視頻介紹，中國目前有4款新冠疫苗正在海外進行第三期臨牀試驗。不過，大規模接種疫苗需要大約一至兩年的時間。

巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）23日表示，北京科興生物製品公司與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的新冠病毒疫苗CoronaVac在中國進行一、二期試驗時，逾5萬名志願者中94.7%參加試驗人士沒有不良反應，5.36%的參與者出現低級不良反應，包括注射部位輕度疼痛、疲勞和中度發燒。

多利亞說，這些結果證明CoronaVac安全，同時也是世衛承認、目前全球研發進展較快的新冠疫苗之一。布坦坦研究所所長柯弗斯（Dimas Covas）表示，巴西政府已批准將試驗擴大到全國1.3萬名志願者，包括老年人和兒童等高危險群。科興生物製品公司南美洲代表23日也表示，將在未來一兩個月公布第三期試驗最終結果。

（抗疫新階段）