武漢獲贈20萬疫苗 三期臨牀未來數月有結果

【明報專訊】第十三屆中國生物產業大會昨在武漢召開，國藥集團中國生物在會上宣布向武漢市政府捐贈20萬支（10萬人份）新冠病毒滅活疫苗，用於武漢抗疫一線醫護人員及馳援武漢的全國各地醫護工作者自身防護。包括該疫苗在內，中國有4款新冠疫苗正在海外進行三期臨牀試驗，專家稱進度屬於「國際第一梯隊」，預計未來數月會陸續有最終結果。
中國生物：已獲當局緊急使用批准
中新社報道，中國生物董事長楊曉明會後表示，捐贈疫苗旨在支持武漢疫後重振，保障武漢社會、經濟高質量發展。他說，該疫苗非常安全，一、二期臨牀研究也證明很有效，已經獲得國家聯防聯控機制緊急使用批准。他又表示，武漢是戰勝疫情的英雄城市，首批疫苗捐贈給武漢，希望能夠使武漢的醫護人員盡早使用上安全有效的新冠滅活疫苗，起到良好的保護作用。
該疫苗也是全球首個新冠滅活疫苗，由中國生物武漢生物製品研究所聯合中科院武漢病毒所研發而成，從啟動研發到獲批臨牀只用了98天。目前正在阿聯酋、埃及、秘魯、阿根廷等10餘個國家推進三期臨牀試驗，接種超過5萬人、樣本人群現已覆蓋125個國家。
鍾南山稱中國大規模接種需一兩年
中國工程院院士鍾南山在會上也透過視頻介紹，中國目前有4款新冠疫苗正在海外進行第三期臨牀試驗。不過，大規模接種疫苗需要大約一至兩年的時間。
巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）23日表示，北京科興生物製品公司與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的新冠病毒疫苗CoronaVac在中國進行一、二期試驗時，逾5萬名志願者中94.7%參加試驗人士沒有不良反應，5.36%的參與者出現低級不良反應，包括注射部位輕度疼痛、疲勞和中度發燒。
多利亞說，這些結果證明CoronaVac安全，同時也是世衛承認、目前全球研發進展較快的新冠疫苗之一。布坦坦研究所所長柯弗斯（Dimas Covas）表示，巴西政府已批准將試驗擴大到全國1.3萬名志願者，包括老年人和兒童等高危險群。科興生物製品公司南美洲代表23日也表示，將在未來一兩個月公布第三期試驗最終結果。