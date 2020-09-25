《環時》：兩澳洲反華學者禁入境 澳記者稱兩人無申請赴中國

外交部稱反對藉學術抹黑中國

報道稱，被禁入境的漢密爾頓（Clive Hamilton）是澳洲查爾斯特大學公共倫理學學者。2017年以來曾多次出版及發表書籍、報告指控中國竊取情報，對澳洲、美國等西方國家進行「影響、滲透」。另一人周安瀾（Alexander Joske）則是澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員。報道又提及，ASPI是澳洲反華輿論「旗手」，熱中炮製反華議題，周安瀾2018年加入該機構，頻發文污衊中國高校對外合作是為「軍事目的」，稱中國在美、英、澳等國的數千名研究人員都由軍方派遣，借交流合作攫取西方最先進技術，伙同澳記者炒作「中國間諜王立強案」。

此前澳洲取消兩中國學者簽證

報道並無提到兩人何時入境被拒，僅稱2人被拒入境是依據《中華人民共和國出入境管理法》。此前，澳洲政府根據澳洲安全情報局的建議，取消上海華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘、北京外國語大學澳洲研究中心研究會主任李建軍的簽證。

不過，曾駐華的澳洲廣播公司記者伯特爾斯（Bill Birtles）昨得知漢密爾頓和周安瀾被中國禁止入境後，在Twitter發文稱：「令人不解的是，與兩名持有澳洲簽證的中國學者不同，周安瀾和漢密爾頓都沒有（中國）簽證，也沒有申請去中國。」