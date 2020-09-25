雙十預演 戰機台北上空掠過 民眾聞聲誤當兩岸開戰

綜合台媒報道，昨日清晨約6時45分起，不少台灣民眾目睹幻影戰機從上空掠過，由於近日兩岸軍情緊張，一些還在睡夢中的民眾突聞戰機聲受到驚嚇，擔心是否開始動員作戰。台國防部隨後表示，因應雙十慶典將至，清晨進行首次空中兵力預演，雷虎小組AT-3教練機及F-16戰機分別以三機編隊，依序掠過台北市區上空。慶典籌備委員會秘書長陳宗彥介紹，類似預演慶典前還會有3次。國防部又透過發言人facebook表示，請民眾放心，捍衛台海安全，「有國軍就安心」。

蔡英文澎湖視察艦隊 罕有掛「戰彈」

蔡英文周二（22日）赴澎湖視察空軍「天駒部隊」及海軍146艦隊。據台灣軍聞社發布相片，蔡英文在「子儀艦」上與官兵合影時，後方Mk13發射架上待發的標準一型防空導彈為戰彈，而非過去對外公開的藍色彈身訓練彈。《聯合報》引述台灣前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，過去海軍訓練時都是使用訓練彈，主因是擔憂操作未嫻熟造成戰彈受損，推測這次掛載白色戰彈，是因應近期台海情勢升溫，代表「海軍準備好了」。

台東試射「無限高」導彈

另外，有民眾昨日上午在台東拍下多輛疑似載有導彈的軍車和雷達車開往東海岸布防。有專家研判，可能是海軍海鋒大隊配有機動遠程雷達車，配有陸基型雄二、雄三飛彈反艦導彈，可以發揮以陸制海的作戰能力。而昨晚7時，台東成功鎮發射一枚「無限高」導彈，據報台灣中山科學研究院將一連兩日在東南部外海進行火炮試射。專家研判中科院可能進行「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈驗證。