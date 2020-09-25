TikTok母企技術出口待商務部批准 新華社：交易協議須不損國家安全

商務部新聞發言人高峰昨天證實，北京商務局已收到字節跳動的申請，後續將依法依規處理。8月28日，商務部、科技部調整發布上述限制出口技術目錄，其中提到「基於數據分析的個性化推送技術」、「人工智能交互界面技術」等控制要點。有消息指TikTok的核心算法也在限制範圍內，很可能被禁止出口。

字節跳動：目前方案不涉技術轉讓

字節跳動21日發布《關於TikTok若干不實傳言的說明》表示，為確保1億美國用戶能够繼續使用TikTok，滿足美國政府監管要求，加強TikTok美國業務，字節跳動與美國甲骨文公司、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。三方將按照相關共識推進商議，希望盡快達成符合美國和中國法律要求的合作協議。《說明》提到，目前的交易方案不涉及任何算法和技術轉讓，不過甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

特朗普：新公司由美全控制

另根據初步協議，三方將成立新公司「TikTok Global」接手TikTok北美業務。《說明》稱，新公司將由字節跳動100%持股，未來計劃啟動一輪上市前融資，融資後字節跳動持股80%，與此前美媒報道所指美國股東佔多數的說法有出入。美國總統特朗普日前表示，新公司必須由美方全面控制。

俄媒：北京寧被禁 不願美據為己有

新華社23日晚發表評論，直斥在美方「脅迫」下的TikTok交易「絕不是一起純粹的商業合作」，要求未來達成的協議「必須保證不損害中國的國家安全、國家利益和中國企業長遠發展」。「今日俄羅斯電視台」22日亦發表「現在不是屈辱世紀了！為什麼中國不會屈服於特朗普對TikTok的國家式敲詐勒索」一文，稱「北京寧願TikTok在美被禁，也不願美國通過特朗普式脅迫將其據為己有」。

除了股權、算法等爭議，TikTok還承諾在美增加2.5萬個崗位，遭業內質疑很難達到。網易科技引述專家稱，TikTok要達到這一目標，意味著未來幾年要讓營收增長19倍。此前有報道稱，TikTok預計到今年底收入達約10億美元。

有證券分析師認為，鑒於美國政府高度關注TikTok數據隱私，新增的工作崗位很多可能是在工程、內容審核和安全等領域。此外，TikTok最近推出的內容創作者基金，甲骨文和沃爾瑪內部設立為TikTok服務的新部門等渠道，都有可能增加就業。

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