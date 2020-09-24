綜藝節目摘珍稀「雪蓮」受查 觀眾斥損西藏生態 節目組道歉稱「道具」

《極限挑戰寶藏行》是《極限挑戰》的衍生節目，標榜理念是「傳遞生態環保理念，展現自然人文風貌，見證國家扶貧成果」。最新一期在西藏江孜縣海拔最高村落、海拔4750米的馬玉村拍攝，周日（20日）播出。在遊戲環節，內地藝人俞灝明、岳雲鵬、劉宇寧等按要求「通過採摘雪蓮花，來爭取最後一關聖水」，有觀眾發現所摘「雪蓮」是菊科風毛菊屬、學名「水母雪兔子」的珍貴植物。

水母雪兔子擬列國家二級保護

根據國家林業和草原局、農業農村部今年7月公布的《國家重點保護野生植物名錄》徵求意見稿，水母雪兔子被列為國家二級保護植物。該植物主要分佈在中國雲南麗江、西藏亞東、錯那。北京植物學家顧有容在微博中指出，水母雪兔子多生長在海拔4500米以上的流石灘，當地每年霜凍期長達8至10個月，生存條件惡劣，種子萌芽到開花需數年，「因為數量稀少，我們科考（科學考察）時連標本都不捨得採」。顧有容表示，雪蓮亞屬和雪兔子亞屬的物種共80個，三分之二以上生存受到威脅，一半以上瀕危。

學者：考察時標本都不捨得採

節目播出後引來爭議。劉宇寧發微博道歉，但稱所摘雪蓮是道具。節目組周一亦發聲明致歉，稱在細節設計上失誤，「沒有實際發生採摘珍稀植物的行為」。有關聲明並沒釋除公眾疑慮，有網民稱水母雪兔子明顯被從泥土中連根拔起，顧有容亦反問「能把水母雪兔子做得這麼逼真、每一棵的根莖葉花還都不一樣的道具師我倒是想認識一下」。

西藏林業和草原局昨表示，已關注到近日「藝人嘉賓採摘西藏珍稀植物」相關情况，已介入調查。中新網引述北京德亮律師事務所萬方亮律師稱，採摘國家二級保護植物可判監3至7年，但若徵求意見稿未生效，應不屬違法。