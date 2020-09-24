特朗普聯大斥中國播疫 華代表反擊 張軍：美播政治病毒

8分鐘發言點名中國12次

第75屆聯合國大會一般性辯論周二（22日）拉開序幕。美國之音報道，特朗普發言抨擊中國把「疫症（plague）」釋放到全球，並要求聯合國就新冠病毒大流行對中國究責，又稱世衛（WHO）已被中國控制。在近8分鐘的發言中，特朗普點名中國12次，又指摘中國的經濟高速發展是以犧牲人類環境為代價。國家主席習近平較早前在同一場合，呼籲國際合作抗疫，國與國之間的分歧應以對話化解，無意跟任何國家打冷戰熱戰。

張軍當日中午舉行國際媒體記者會回應。張軍說，在國際社會全力抗擊新冠病毒之際，美國在傳播「政治病毒」；在國際社會最需要和衷共濟、團結合作的時候，美國濫用聯合國平台，挑起對立，製造分裂。他說：「謊言重複1000遍仍是謊言。美方對中國的攻擊指摘毫無事實依據，騙不了任何人。」

外交部發言人汪文斌昨亦有回應特朗普的涉華講話，稱中國應對疫情的表現全世界都看得很清楚，人民自有公論，中國是病毒受害國，也是抗疫貢獻國，「奉勸美方停止玩弄政治遊戲，摒棄單邊主義，為世界盡到應有的責任」。