晶片企業紛立 部分項目爛尾

8個月新設7000半導體公司

《21世紀經濟報道》昨報道，目前安徽、江蘇、上海、浙江、北京等十多個省市制定了集成電路產業規劃或行動計劃，部分省份規劃目標達1.42萬億元（人民幣，下同）。半導體項目也紛紛上馬。據「集微網」統計，2020年上半年，已有21個省份落實半導體項目逾140個；只統計披露投資額的項目，上半年落地項目總投資額突破3070億元；截至9月1日，內地已新設半導體企業7021家，去年新設半導體企業也超過一萬家。

不過，在這輪電子產業發展大潮中，不少地方政府成為地方項目的天使投資人。一旦爛尾或破產，地方政府損失慘重。例如7月30日，湖北武漢千億級半導體項目弘芯「存在較大資金缺口，面臨項目停滯的風險」，弘芯進場一個多月的內地唯一一台7納米光刻機尚未開封即被抵押。江蘇南京德科碼董事長李睿為在3年內先後在南京、淮安、寧波推出半導體項目，皆爛尾收場。

工信部賽迪研究院集成電路所相關負責人稱，半導體園區在內地遍地開花，但園區多由地方政府規劃建設，缺乏整體統籌，一些園區會互相傾軋，地方政府間為引進企業可能在土地、財稅補貼、現金獎勵等方面開出過於優厚的條件，不排除一些企業藉此套利。