「求生是主線」 華為：全力壯大供應鏈 稱仍願向美入貨 盼華府重新考慮

郭平昨日在上海開幕的2020「華為全聯接大會」（HUAWEI CONNECT）演講中表示，華為現在遭遇很大困難，「持續的打壓，給我們的經營帶來了很大的壓力，求生存是我們的主線」。他又引用法國著名作家大仲馬的話說：「人類的全部智慧都包含在這兩個詞中：等待和希望。」他稱華為看到ICT（資訊及通訊科技）產業有巨大的發展機會，政府和企業全面進入數碼化和智能化，華為希望能和伙伴一起開創新篇章。他又說，華為所受的重大挫折來自對手針對供應鏈的打擊，公司會使出全部力量幫助供應鏈強壯和成長。

年耗數億手機晶片：在找辦法

經歷120天緩衝，美國對華為晶片的管制升級令上周二（15日）正式生效。台積電當日已停止為華為代工生產麒麟晶片，高通（Qualcomm）、三星及SK海力士、美光（Micron）等亦於同日停止供應晶片。郭平在會後向傳媒表示，華為在禁令生效當天才將最後一批晶片入庫，具體儲備還待統計。他表示，目前在B2B（商業對商業）業務方面的晶片儲備則較充足；而手機晶片方面，華為每年要消耗幾億片，「還在尋找辦法」。他認為禁令不僅影響華為，還大大限制美企晶片銷售，希望美國政府重新考慮政策，如果允許，華為還願意採購美國晶片。

內地英文科技新聞網EqualOcean引述消息稱，目前多家晶片供應商亦在向美國政府申請豁免。其中繼AMD之後，英特爾（Intel）周二（22日）亦表示已獲美國政府許可供貨（見表）；發言人未有言明獲豁免的具體貨品。

英特爾獲准供貨 高通正申請

高通也正極力說服美國政府，郭平表示，過去十幾年華為一直在採購高通晶片，仍非常樂意合作。至於華為是否會投資晶片製造領域，他表示華為有很強的晶片設計能力，樂意幫助晶片供應鏈增強設計、製造、材料等方面的能力，「幫助他們就是幫助華為自己」。

麒麟晶片「絕版」 礙手機供貨

8月的官方發表會上，華為副總裁余承東承諾新機Mate 40系列如期發布，只是將成為最後一代使用台積電生產的5nm麒麟9000晶片的手機。宣傳海報亦使用「麒麟絕唱」字眼。通信行業資深獨立分析師黃海峰早前表示，麒麟9000備貨量在1000萬片左右，約可供1000萬部手機使用，預計可以支撐半年。

本月中，《證券時報》引述從華為產業鏈獲得的消息稱，華為目前沒有B計劃，後續可能從高端手機「降維」至汽車等產品，配以軟件、手機周邊產品「補洞」。報道引述經銷商說：「現在華為手機拿貨很難，除非同步搭配手表、手環、眼鏡、平板、音響、耳機等產品，而若從外圍拿貨，價格又高出幾百至幾千（人民幣）不等。」

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