4罪判囚18年 任志強服從不上訴

通報指瀆職致國企失1.2億

北京市第二中級法院昨晨9時許就任志強所涉案件宣判，過程約半小時。約11時10分，北京市第二法院在官網發布消息，稱經法院審理查明，任志強2003至2017年間利用職務便利，貪污公款4974萬餘元；收賄125萬餘元；挪用公款6120萬元；濫用職權致使國有控股企業「遭受特別重大損失」1.167億餘元，其中華遠集團財產損失5378萬餘元，任志強個人獲利1941萬餘元。

法院認為，任志強的行為分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪；鑑於任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納，數罪並罰，合併執行有期徒刑18年，罰款420萬元。宣判後，任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

消息：家屬盼申保外就醫

有接近案件的人士向本報稱，任年邁體弱，當局為防意外，在庭審時均有準備急救醫生。鑑於任氏對檢方指控全部承認，且家屬配合，在宣判前已將包括滋息在內違法所得全數上繳，且有意賠償國企損失，因此並未從嚴量刑。另有消息稱，任志強的家屬希望能申請任保外就醫或進行監外執行。本報嘗試經中間人聯繫任志強家屬求證，中間人稱家屬拒絕回應。

有不願具名的律師認為，若嚴格按法律標準，對任的判決「已算優待」。其中根據2016年兩高的司法解釋，貪污或者受賄數額在20萬元以上不滿300萬元的，判處3年以上10年以下徒刑；任氏挪用公款6120萬元，也遠超判囚5年以上的標準；國有公司濫用職權罪的量刑標準也在「3年以上7年以下」。

BBC：兒子人身自由受限

前《中國青年報》「冰點」欄目主編李大同對美國之音稱，今次判決是「法律陷害」。他說，任志強是因為當局以其兒子為人質，才會認罪。英國廣播公司（BBC）引述熟悉此案的人士稱，在調查階段任的兒子及至少兩名商界人士已被限制人身自由。

今年初新冠疫情爆發後，網上流傳一篇署名任志強的文章〈人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害〉，寫道「不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，被認為是批評最高領導人。2016年2月，任志強曾公開批判國家主席習近平巡視央視時提出的「黨媒姓黨」，被罰留黨查看一年。

明報記者