《華爾街》：「不可靠清單」研納華為對手

商務部早前強調，不可靠實體清單規定不針對特定國家或特定企業。《華爾街日報》昨引述消息人士報道，北京仍在討論何時公布該清單，有分析稱，這突顯北京仍在努力解決如何在不將中美關係推向崩潰的情况下，回應特朗普政府針對中國的舉措。

稱憂華府報復 京擬大選後宣布

美國宣布針對微信和TikTok的禁令後，中國上周六（19日）公布《不可靠實體清單規定》，被列入清單的外國公司或單位在從事與中國有關的進出口活動、到中國境內投資，或在入境中國時都可能受限制。報道稱，華為美國競爭對手思科是中國各部門都點名封殺的目標。

另據路透社引述多名中國官方人士指出，清單規則預留一定的迴旋餘地和空間，為懲罰外國實體設下制度基礎，管制措施將不僅限於母公司，直接或間接影響的關聯性企業實體也有納入的可能。一名消息人士稱，清單不會一次性批量公開，更多可能是分多次不定量、不定期發布增減，「一方面是做緩衝，另一方面還是要適時而出」。報道又引述分析稱，除了美國，印度近期亦封禁中國的科技企業，故另一可能被列入清單的國家是印度。