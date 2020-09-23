大陸軍機頻「越線」 台軍演模擬空襲 蔡英文：怎可讓人在領空耀武揚威

解放軍機一周五度飛台海

中央社報道，解放軍軍機軍艦近期在台海活動頻繁，除飛入台灣西南防空識別區，也多次逾越台灣海峽中線。台灣國防部「即時軍事動態」昨晚證實，昨日再有兩架運-8反潛機飛入台灣西南防空識別區，是自上周三（16日）以來第五次。連日來解放軍出動機種包括殲-16、殲-10、殲-11、轟-6及運-8反潛機等，總數達43架（見表）。

「無預警」測應變 有台人以為遇襲

為應對解放軍行動，台灣空軍昨日清晨舉行「聯翔操演」，由花蓮與嘉義F-16戰機扮演假想敵，模仿解放軍戰時對台可能空襲的航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，全台空軍基地派出多架戰機清晨5時30分緊急起飛模擬反應接戰與制敵空襲，有民眾一度以為是大陸軍機來襲。除台灣本島戰機參與外，駐防澎湖最前線的「天駒部隊」也出動4架戰機緊急升空，展開攔截訓練。此外，屏東亦舉行P3C反潛機的反潛掛彈演習。總統蔡英文昨乘「空軍一號」抵澎湖，巡視空軍基地並慰問官兵，其間稱「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，對空軍有信心。

內地「環球網」分析，如果台軍說的解放軍出動不同型號戰機屬實，很可能隸屬不同作戰單位，說明這幾次巡航都是多單位協同作戰，也說明解放軍不同型號戰機之間能夠有效組網，協同作戰。觀察者網則稱，解放軍在台北800公里以內有39座空軍基地，在東部戰區和南部戰區至少能集結1000架戰機。解放軍東部戰區官方微博周一發布宣傳MV《假如戰爭爆發》，片段中配搭大量演習訓練以及導彈發射畫面，台媒形容「警告意味十足」。

京否定海峽中線 台斥毁現狀

大陸外交部發言人汪文斌周一稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂海峽中線；這是大陸官方首次表態否定「海峽中線」的說法。台灣外交部長吳釗燮昨日回應稱，北京否認海峽中線的存在，等同摧毁台海現狀，就像北京在香港強加《港區國安法》，摧毁香港的一國兩制。吳又說，台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平穩定的象徵，對大陸說法給予強烈譴責，要求北京政府回歸文明的國際標準。

台行政院長蘇貞昌昨在施政報告中亦指出，唯有堅實的國防，才是維護國家安全的最佳保證，批評大陸破壞區域和平穩定。

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