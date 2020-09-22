80萬留學生歸國求職 暴增7成

《南方都市報》報道，報告基於今年6至8月期間的定量研究調查，其中接近6成受訪海歸為女性，超過6成受訪者已經或即將取得的最高學歷為碩士，其次是本科和博士學歷。受訪者留學目的地主要為美國、英國和澳洲。

據報告統計，88.1%受訪者能夠在歸國半年內找到工作。12.8%受訪者認為自己應該拿到30萬元以上年薪，而實際拿到的僅佔5%；有接近4成海歸年薪不足10萬元，這一比例相較去年增加一成。

4成海歸者年薪不足10萬人幣

業內人士認為，英語表達能力、宏觀視野和適應能力是海歸三大競爭力，而隨着內地經濟發展和教育質量提升，內地大學生群體競爭力快速增強，與海歸的優勢差距正逐漸縮小。海歸今年需與874萬內地應屆畢業生競爭。

此外，受訪海歸求職最優先考量的因素是「工作城市」，其次是「薪酬福利」、「個人發展空間」等。北京、上海、廣州、深圳依然是海歸最熱門的就業城市。在就業行業上，排前兩位是金融和科技，其中科技類崗位起薪在20萬元以上的人數佔比最高。