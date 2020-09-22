番禺漢幼園外斬人 學生2死3傷 疑兇自戕

綜合內媒報道，事發上午7時許，番禺鐘村街錦繡陽光幼稚園及其鄰近鐘村中心小學外，一名男子持刀揮向正在返學的幼童和小學生。現場市民拍攝的短片顯示，有至少兩名背着書包的學生遇襲後躺臥街上，地面大片血跡，有受驚學生坐在地上大哭。在旁路人不斷報警求救，並不時呼喊倒地的學生「小朋友不要睡覺」。

事發上學時間 目擊者以為搶劫

紅星新聞引述小學附近一家餐館老闆表示，事發時正是家長送學生上學的時候，學校門口有很多家長，起初她以為是有人在搶劫，之後才知道是持刀傷人。

附近商舖老闆劉先生稱，上午7時40分左右，他在店內看到兩名學校保安和一名男子追着行兇男子，最後雙方在商舖對面對峙，「疑犯手裏拿着刀，一名保安手裏拿着盾牌，另一名保安手持不鏽鋼的叉子。這名疑犯把刀架在自己脖子上，威脅他們說『你們不要過來，不然我就自殘。』」其後疑犯被警方制服。

消息指男子為上訪者 當局長期監視

網上流傳消息稱，行兇男子為上訪者，此前找過鐘村街相關官員，被當局接回後「長期安排到酒店常住」，意在便於監視，疑犯是在酒店放火逃走。

受傷學生及疑犯均被送至番禺區第五人民醫院。《新京報》引述該醫院行政部一名工作人員稱，5名傷者中有4名小學生，一名幼稚園學生。另據《深圳特區報》報道，番禺區教育局昨上午接區衛健局關於事件報告，稱除學生外，還有一名成年女性受輕傷被送往當地祈福醫院。

警：制服過程中疑犯自殘不治

廣州番禺警方晚上發布通報稱，事件致5人受傷，其中2人傷重不治，其餘傷者傷情穩定。通報表示，疑犯王×長期有憂鬱徵狀，在被現場安保力量制服過程中用刀自殘，警方增援警力到場迅速將其抓捕，隨後，王×經搶救無效死亡。公安機關正對此案作進一步調查，將配合政府相關部門開展善後工作。

《新京報》指，幼稚園昨天仍正常上課，園長和老師們都對學生進行心理輔導。