京湘皖設自貿試驗區 推創科製造業

人民網報道，中國此前已經陸續建立了上海、廣東、遼寧、海南、山東，一共18個自貿試驗區。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文昨在國新辦發布會上表示，建設自貿試驗區在中國改革開放進程中具有里程碑意義。有利於進一步服務國家發展戰略，有利於進一步保障產業鏈供應鏈安全穩定，有利於進一步深入開展差別化探索，有利於進一步建設更高水平開放型經濟新體制。

浙江重點推油氣資源配置基地

昨日發布的《方案》，明確要求各有側重的改革試點任務。北京自貿試驗區圍繞助力建設具有全球影響力的科技創新中心；湖南自貿試驗區圍繞建設世界級先進製造業集群、聯通長江經濟帶和粵港澳大灣區的國際投資貿易走廊、中非經貿深度合作先行區和內陸開放新高地等；安徽自貿試驗區圍繞推動科技創新和實體經濟發展深度融合，加快推進科技創新策源地建設、先進製造業和戰略性新興產業集聚發展，推動長三角區域一體化發展，形成內陸開放新高地。

浙江自貿試驗區擴展區域，則圍繞建成以油氣為核心的大宗商品資源配置基地、新型國際貿易中心、國際航運和物流樞紐、數字經濟發展示範區和先進製造業集聚區等。