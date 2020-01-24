台跨黨派貪污案 3立委遭控 太流董事長爭SOGO經營權 行賄12人涉款1500萬

施壓經濟部官修《公司法》

中央社報道，台北地檢署指出，李恆隆因與台灣遠東集團徐旭東就SOGO百貨爭議，盼藉由立法委員具有職務上的權力，施壓經濟部官員撤銷太流公司的增資登記等、對《公司法》部分條文進行修法，以及召開公聽會等方式，以順利重新取回SOGO百貨經營權，陸續行賄立法委員。

今年7月31日，台北地檢署指揮法務部調查局搜查並約談5名前任、現任立委，包括民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明，以及時代力量黨主席、前立委徐永明與民進黨前立委陳唐山等，同時帶回涉嫌行賄的李恆隆、「白手套」統領翁家第2代翁華利、是知管理顧問公司總經理郭克銘等被告，釐清行收賄過程。

李恆隆認罪 蘇震清指向李借款

據檢方調查，李恆隆涉嫌向5名立委行賄金額由100萬至2000萬不等，分別以支票、匯款、現金，甚至以繳黨費或政治獻金等名義交付。其中蘇震清於2015年8月底時，以2016年初總統、立法委員選舉將至，依當時時空背景顯然將換黨執政，他的叔叔蘇嘉全不排除有位居要職的可能性為由，向李恆隆索2000萬元得逞。檢方認為蘇震清以此藉口強行索賄，偵辦期間並無傳喚蘇嘉全到案說明。

從今年5月20日起擔任台灣總統府秘書長的蘇嘉全，8月2日因姪子蘇震清涉及貪污而宣布辭職。總統府隨後宣布由李大維擔任總統府秘書長。

檢方表示，蘇震清到案後，對於收賄犯行完全否認，強調與李恆隆之間為借款，不過，李恆隆已全盤認罪，並提出賄賂交付金流、帳冊等，並已轉為污點證人。

檢方：對憲政體制造成重大威脅

北檢昨日依貪污等罪起訴蘇震清、廖國棟、徐永明、陳超明、趙正宇等12人，並移審台北地方法院審理。前立委陳唐山獲不起訴處分。檢方表示，蘇震清等人以權斂財的金權遊戲，為謀私利而與權貴財團朋黨比周，對權力分立的憲政體制造成重大威脅，致使立法權得以藉由干預行政權進以侵犯司法權，傷害自由民主憲政秩序，依違反貪污治罪條例起訴，建請法院從重量刑。

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，同時查出立委趙正宇有170萬元現金來源不明，並涉嫌逃漏稅68萬餘元。北檢昨依貪污治罪條例、違反稅捐稽徵法起訴趙正宇。

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