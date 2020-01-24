道士製牌位祭疫情殉職者 含李文亮共558名各界人士

牌位製作者、全真道士梁興揚說，這些為抗疫而依然逆行最終獻出生命的勇者，是人類的守護者，也是他心目中的人類守護神。他們的精神與犧牲的意義早已超越了民族與國家的界限，值得以更有尊嚴的方式，使之為民眾永世銘記。

新冠肺炎去年年底在湖北武漢爆發，隨後蔓延全國乃至全球。截至9月15日，中國累計死亡4634人。獲梁興揚製牌位的558名抗疫殉職者，包括醫生、警察、公務員、村幹部、志願者、記者等，這些逝者中的大多數並非感染新冠病毒病逝，而是因過勞或意外事故逝世。

「抗疫者事迹要記錄 精神要傳承」

梁興揚道長對本報表示，抗疫殉職者與歷朝歷代曾為中國歷史留下丹心碧血的醫儒將相一樣，值得被人永世銘記。「抗疫英雄的事迹需要被記錄，精神需要被傳承，中國的抗疫英雄，他們的付出，同樣為世界抗擊疫情做出了巨大的貢獻。」

講起製牌的經過，梁興揚百感交集，「起初我沒有想到，疫情會造成這麼多人死亡」。他說，從今年1月開始，便開始注意蒐集官方通報或傳媒報道有關防疫人員殉職的信息，一開始他只製作了10個牌位。「當時我們覺得疫情一定會造成死亡，但醫學那麼發達，這個數據一定很有限。」

梁興揚說，此後疫情的發展很快令他手中的牌位用光了，官方通報及傳媒報道的殉職者一批接一批，梁興揚一邊聯繫廠家增加訂單，另一方面在疫情停擺下想盡辦法用其他方式應急。「很快，10個牌位用光了就增加到30個、50個、100個、300個……上了油漆的牌位沒有了，就用沒上漆的，木牌位沒有了，就用黃表紙寫，黃表紙用完了就用白紙……」談及當時的情形，梁興揚哽咽失聲。「不過還好，現在全國疫情安定下來了，社會也基本恢復了正常，我也終於有時間，將原來沒來得及做好的牌位全部更換完。」

初製10牌位 疫情發展意料之外

由於疫情防控要求，山東濟南萊蕪道教宮觀九陽宮在今年8月8日才得以重開。梁興揚稱，此前已有全國各地約200多名殉職者家屬想去拜祭，但絕大多數一直未能成行。至今，已有10多名來自內蒙古、湖北、江西、山東、北京等地殉職者家屬到九陽宮拜祭。

9月2日，九陽宮在傳統祭祀節日中元節，為558名抗疫殉職者以道教儀軌進行祭祀。天藍色的靈牌環以描金龍與回紋，正面是靈位主人的姓名與籍貫。從九陽宮正殿玉皇殿門前，密密麻麻擺滿了47級台階。回憶當時的情形，梁興揚頗為感慨。「當時我們從早上開始清潔和擺放牌位，一直到晚上11點半左右，全部的儀式結束，才將牌位重新請回供奉殿內。」

製作558名殉難者牌位花費了大約20萬元人民幣，而道觀內幾名工作人員的生活和相關開銷每月也需要幾萬元，這些費用都是梁興揚在網店銷售「九塊九包郵」的玉石掛件所得。梁興揚稱，雖然有人曾表示可以捐助，也有網友稱不妨募捐，但都被他拒絕了。「對我來說，這樣肯定能減少很大的壓力，但會引來大家的質疑，而且人是否在面臨大筆錢財能夠經受得起考驗？所以我拒絕了，畢竟大家都不是能夠抵禦得住任何誘惑的聖人。」

明報記者

（中國故事）