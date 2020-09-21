解放軍機「包夾」台戰機 台軍：若受襲定反擊

據TVBS消息，解放軍戰機20日又奔赴台灣空域展開行動。據該電視台收到的驅離廣播內容，解放軍軍機進入台灣西南空域，台灣空軍升空驅離。TVBS表示，至於到底有幾架軍機，目前還在跟台軍查證中。 台軍則對此沒有評論。

中視新聞則報道，台灣北部清泉崗基地台空軍3聯隊的2架「經國號」（IDF）戰機，在緊急起飛攔阻解放軍軍機時，反遭解放軍6架殲-16戰機「包夾」。台空軍作戰指揮部不得不指揮戰機脫離。對此台軍方稱，此事「與事實完全不符」。

台軍方：若遇真正戰事 將啟「固安計劃」

台灣軍方官員表示，台軍面對解放軍敵情威脅現况，仍採「經常戰備時期突發狀况處置規定」應對，但是如果遭遇真正戰事，則啟動「固安計劃」（即全島防衛作戰）等戰時作為；不過，上述二個情境間，還有一個「戰備規定」，用於因應戰時和平時之間的灰色地帶情境。

針對解放軍戰機連續多架次踰越台海中線，國台辦宣稱是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。國民黨對此表示，完全不能認同，反對大陸任何對台灣具有威脅的軍事行動，應宣布放棄武力犯台。