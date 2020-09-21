海峽論壇開幕 汪洋「另有公務」首次缺席

新華社報道，汪洋在大會上發表視像致辭，他首先代表中共中央和中共總書記習近平，向與會嘉賓特別是台灣同胞致以親切問候。汪洋指出，今年以來，世界經濟形勢異常嚴峻，兩岸貿易額仍保持兩位數增長，充分說明祖國大陸始終是台灣最堅強的後盾、最篤定的依靠。

汪洋說，島內有人企圖限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟「脫鈎」、文化「斷鏈」，對台灣有百害而無一利。他表示，台獨是絕路，挾洋自重、鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險，「我們不會容忍國家主權、安全、發展利益受到任何損害」。

陸委會：台灣非任何一方棋子

台灣陸委會對汪洋講話發聲明強調，北京當局以片面「一中原則」主張、文攻武嚇手段，企圖施加台灣屈服接受，突顯出陸方無法務實處理兩岸政治分歧，才是當前台海情勢風險升高的根本肇因。陸委會宣稱，台灣有自己堅持的發展道路，不是任何一方的棋子，也絕不接受被設定政治框架。

本次海峽論壇因央視主持人宣稱原定參會的國民黨前副主席王金平是前來「求和」，導致國民黨決定不參加論壇。中央社報道，會前由國台辦主任劉結一會見台灣與會人士，首次不是由全國政協主席來會見，顯示海峽論壇的層級下降，角色功能也成疑。

在會見座位安排上，劉結一與新黨主席吳成典分別坐在主位，二人身旁則各是福建省委書記于偉國及親民黨黨務顧問黎建南。其他出席會見的台灣人還有大陸台商組織全國台企聯會長李政宏等，來自台灣的中共19大代表盧麗安也在會場。