甲骨文沃爾瑪入股TikTok 共持20% 初步方案 特朗普：原則上同意「雲上加州」提案

新華社報道，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪就「雲上加州」方案達成原則性共識，三方將盡快達成滿足美國和中國法律要求的合作協議。

合作如蘋果「iCloud中國版」模式

根據提案，TikTok總部會繼續留在美國，甲骨文將成為TikTok數據安全合規合作伙伴，為美國用戶提供雲架構服務，但不涉及TikTok的技術及算法轉讓。雙方的合作模式類似蘋果「iCloud雲盤」的中國用戶數據由中國國有公司「雲上貴州」管理。由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，上述方案被稱為「雲上加州」。

外媒早前披露，TikTok與甲骨文上周向美國政府提交提案，提出將成立新公司「TikTok Global」，並在美提供2.5萬個工作崗位。

觀察者網引述知情人士稱，甲骨文和沃爾瑪將在此輪融資共計投資近125億美元；TikTok並計劃在一年內在美國完成首次公開募股。

甲骨文在聲明中稱，公司對「為TikTok提供高度安全的環境，並確保美國及全球用戶的數據隱私能力具有百分百的信心」。沃爾瑪表示，有望與TikTok達成一項商業協議，將提供電子商務、支付和其他方面服務。

甲骨文：新公司將付逾50億美元新稅款

聲明還說，TikTok Global將向美國財政部支付超過50億美元的新稅款，但未提供更多細節。特朗普此前稱，財政部應從TikTok達成的任何出售交易中抽成，受質疑無法律依據。

《華爾街日報》引述消息人士指，字節跳動將保留TikTok約80％的所有權，但由於字節跳動的美國投資者擁有約40％的股份，因此加上甲骨文和沃爾瑪未來持股，TikTok Global將擁有美國多數股權。此外，新公司的5名董事會成員中將有4名美國人。

特朗普19日表示，他「祝福」、並「原則上」同意上述交易方案，還說「（數據）安全將達到100%」。但一名前美國海外投資委員會（CFIUS）官員對消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，上述提案顯示字節跳動在交易中仍佔最大利益，沒有解決CFIUS所指控TikTok存在的數據安全風險。

美法官發禁令阻微信下架

特朗普8月14日簽署行政命令，限字節跳動90天內出售TikTok美國業務。目前出售最後期限設為11月12日。

美國商務部19日則宣布推遲另一項原定於20日下架TikTok的禁令，至9月27日。另據路透社，一名美國加州地方法院法官昨日暫停美國商務部要求蘋果公司及Google等公司，從20日開始將WeChat從應用程式商店移除的命令。法官Laurel Beeler稱，有關WeChat的禁令涉嫌侵犯言論自由。

（綜合報道）

（中美角力）

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