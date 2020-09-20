駐京周記：探討性侵養女案 記者遭起底圍攻

今年4月中旬，《南風窗》刊登「山東養父性侵幼女案」的報道，記者便發覺韓女與母親存在很多疑點。例如多個地方公安檢察機關從最開始積極介入事件，到最後不了了之；鮑毓明在派出所曾給韓女寫保證書稱「給我現在的女兒未來的老婆」。記者曾將這些一反常態和不符犯罪心理的內容做了一個歸納，並貼在微信朋友圈，很多同行表示認同，卻被一些無條件支持韓女的網友斥為「喪失記者基本良知」。

被斥「喪失記者基本良知」

《財新》雜誌還因後續採訪引用了鮑毓明的辯解，遭大量網民攻擊，最終撤回稿件，並向公眾作出「檢討」。作者苑書文也因在朋友圈稱韓女有「故事會人格」，也被起底。更無辜的是，在記者朋友圈下評論事件的一名女記者，因質疑韓女被網民圍攻，最後不得不刪除相關評論認錯了事。

對於新聞存在的疑點，業內一般都會專業討論，以求報道「去偽存真」。對於韓女所提供的指證信息，記者至少需要兩個以上消息來源印證，也需有鮑毓明的回應；還要去逐個就韓女所提及不作為的機構核實，這是報道最基本的要求。遺憾的是，很多自媒體一面倒的輿論，卻壓制了對真相的追求。

科技進步帶動了自媒體的高速發展，也給傳統媒體帶來挑戰。面對激烈競爭，是守護專業真實準確的底線，還是與自媒體比併話題的「聳人聽聞」，對於一個記者來說是一個考驗。這不僅需要業內形成共識，也需要全社會討論。

明報記者 鄭海龍