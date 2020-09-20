坐火箭1小時全球抵達 中國計劃2045實現

新華社報道，包為民在福州舉行的中國航天大會上稱，實現航班化航天運輸目標分三階段：2025年前為起步建設階段，主要任務是突破關鍵技術，形成試驗試用系統；2035年實現目標初步建成；2045年目標全面建成，實現按需發射。屆時中國航班化航天運輸將形成體系化能力和規模化產業，滿足航天重大任務和商業化營運需求。

包為民表示，結合中國航天運輸基礎和現狀，實現航班化航天運輸需持續提升優化運載火箭性能和深化重複使用火箭研究，探索開展重複使用航天運輸系統建設、空間轉移運輸系統建設等工作。「還有很多技術需要突破，很多問題需要探討。」而在9月4日，酒泉衛星發射中心曾發射可重複使用航天器，在軌飛行2天後，於6日成功返回預定着陸場。

「嫦娥五號」年底實現4首次

中國探月工程副總設計師于登雲昨透露，預計今年底之前發射「嫦娥五號」，實現月球區域軟着陸及採樣返回。嫦娥五號有望實現中國航天史上的4個「首次」：首次在月球表面自動採樣、首次從月面起飛、首次在38萬公里外的月球軌道上無人交會對接，以及首次帶着月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

另昨天在該大會的一個論壇上，中國航天科技集團八院科技委秘書長潘軍預計，未來5至10年，中國商業小衛星發射需求會超過4000顆。