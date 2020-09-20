垃圾桶人臉識別計分 遭質疑越界侵犯私隱

垃圾積分可兌換生活用品現金

本報記者昨日走訪北京首個人臉識別垃圾桶試點小區——北京西城區德勝街道新風街一號院。在該小區南門不遠處，擺放有3組分門別類的垃圾桶。和其他垃圾桶不同的是，這些垃圾桶除安裝按鍵外，還有一個電子屏幕。當有人站在垃圾桶前，電子屏幕會顯示其影像。據小區物業管理人員介紹，這些垃圾桶需居民完成註冊後，才可以通過掃描臉部的方式扔垃圾；垃圾桶會根據垃圾重量為居民返還一定積分，這些積分可以兌換紙巾和食鹽等生活用品。若正確投放可回收物，系統更會按照設定的價格折合成現金。而如果居民未註冊，仍可以使用按鈕使用垃圾箱。

試點小區半數用家沒註冊

不過，有清潔人員向本報稱，雖然這些智能垃圾桶已設立一年有餘，但平時居民多將垃圾放在垃圾桶旁。有社區人員也表示，目前智能垃圾桶註冊用戶不足2000戶，但使用者約有4000戶。這意味有半數的居民對這種智能服務不感興趣，最大原因是個人信息泄露的問題。

不願具名的居民稱，比較忌憚註冊時需填寫包括姓名住址等詳細個人信息和人臉驗證，因此在智能垃圾桶設立一年多來都不打算註冊。被問及為何不使用按鍵扔垃圾，該居民稱靠近垃圾桶時，會被攝錄影像，感覺不安全。但有清潔人員表示，社區與相關公司簽有保密協議，不會泄露私隱。

內地自去年開始推廣垃圾分類以來，包括北京、上海、浙江、廣東、福建、內蒙等多地紛紛推出嚴厲措施。與此同時，智能垃圾桶也在北京、天津、廣州、河北廊坊等多個居民小區投放。不過這些智能垃圾桶外形和功能不同，使用方法也有區別。因此難以確定是否為同一家公司生產。

北京安理律師事務所高級合伙人王新銳日前在接受《南方都市報》採訪時稱，將人臉識別技術用在垃圾分類上沒有必要，應規範使用人臉識別技術。澎湃新聞也在評論中質疑，垃圾桶收集的臉部數據，如何保存，會不會被濫用？加上價格昂貴，維護成本不菲，誰來買單？稱「『人臉識別』技術用在垃圾桶上，恐怕是越界了」。

明報記者

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