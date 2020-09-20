美次卿結束訪問返國 台稱交流成果豐

中央社報道，克拉奇昨晨出席台灣前總統李登輝的追思告別禮拜，同場還有日本前首相森喜朗，剛因健康問題卸任的日本前首相安倍晉三則致悼辭，由日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰宣讀，西藏精神領袖達賴喇嘛也傳影片紀念。李登輝7月30日離世，享年97歲，台灣總統蔡英文昨頒發褒揚令予李登輝，副總統賴清德率五院院長進行慰靈儀式，之後禮拜及移靈。李登輝骨灰將於下月7日安葬在五指山公墓。

克拉奇森喜朗出席李登輝追思會

上周四（17日）抵台的克拉奇，此行與蔡英文、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院長蘇貞昌和副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、政務委員鄧振中等台灣政府高層會晤，就美台經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等交換意見。台灣外交部稱，將就雙方的各項討論結果持續與美方合作，以加強台美緊密經濟連結，推動深化基於共享價值的全球合作伙伴關係。

林榮基見美官員 盼助抗爭港青赴美

另外，隨團訪台的美國國務院分管民主、人權及勞工事務的助卿戴斯卓（Robert Destro），及全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等，前日與銅鑼灣書店店主林榮基、六四學運領袖吾爾開希等人會面。林榮基稱，自己提到部分赴台的香港青年或想前往美國，希望美國政府提供幫助，美方官員表達協助意願，但未說明具體措施。陸委會副主委邱垂正及港澳處長杜嘉芬前日亦與美國代表團商談將香港抗爭者轉至美國相關事宜，邱垂正接受查詢時稱「沒有相關說明」。