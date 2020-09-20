美華人組織興訟挑戰WeChat禁令

美國消費者與商業頻道（CNBC）上周五（18日）引述一名白宮官員透露，如果TikTok在11月12日前成功出售美國業務，還有機會繼續經營，但WeChat「在美國已死」。據「觀察者網」報道，美國華人WeChat用戶組織「美國微信用戶聯合會」（下稱「美微聯會」）已起訴美國政府，認為禁令違憲。該組織表示，美商務部所頒細則與上周三（16日）司法部跟美微聯會律師團交涉時所做出的承諾大相徑庭。

美微聯會稱，司法部向他們承諾不會禁止個人用戶使用WeChat，而商務部頒布的細則違背承諾。「美政府各部門之間表述不一，必然造成守法大眾的無比困惑，故而嚴重違憲。」該會已委託律師補充材料，交給加州法院。美微聯會表示，他們將堅持訴訟，直到法院頒布明確、徹底禁止行政令實施的命令。

根據市場研究機構Sensor Tower，WeChat上周五在美國下載量飈升，在Apple商店排名從原本1000到1500之間躍升到第100名。而TikTok排名則保持在第4位，今年來從未掉出前15名。