北京頒不可靠實體清單規定 審查外資 針對危害國安違交易原則 可禁進出口境內投資

商務部堅決反對美禁WeChat TikTok

中國商務部昨日清晨表示，美方以「國家安全」為由，禁止與移動應用程式WeChat和TikTok的有關交易，嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方對此堅決反對。商務部指出，美方在毫無證據的情况下，多次動用國家力量，以莫須有的理由對上述兩家企業「圍獵」和打壓，嚴重擾亂企業的正常經營活動，損害了國際投資者對美國投資環境的信心，破壞了正常的國際經貿秩序。中方敦促美方摒棄霸凌行徑，立即停止錯誤做法，切實維護公平透明的國際規則和秩序。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

隨後中國商務部網站發布「不可靠實體清單」規定，指出外國實體在國際經貿及相關活動中，若有危害中國國家主權、安全、發展利益；違反正常的市場交易原則，對中企、其他組織或者個人採取歧視性措施等行為（見表），將採取「相應措施」。規定所稱外國實體，包括外國企業、其他組織或者個人。

規定稱，官方將在國務院商務主管部門建立工作機制辦公室，根據有關方面的建議、舉報，決定是否對有關外國實體的行為進行調查。經調查後，將決定是否將有關外國實體列入不可靠實體清單，若列入，可以決定採取限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動、限制或者禁止其在中國境內投資等措施。而有關外國實體在公告明確的改正期限內改正行為並採取措施消除行為後果，可移出清單。

京學者：不能解讀為要封閉市場

美國去年把華為等中國企業列入制裁的「實體清單」後，中國商務部去年5月31日宣布，將建立「不可靠實體清單」制度。《環球時報》此前稱，中方準備將蘋果等美企列入清單，又指將調查美晶片和半導體大廠高通、思科等企業。

人民網引述北京師範大學教授廖詩評表示，建立不可靠實體清單制度是中國政府一項必要的制度完善。認為規定旨在保護廣大嚴格遵守市場規則和契約精神的企業，不意味中國政府歡迎和保護外資的立場發生改變，絕不能解讀為要封閉自身市場。

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，規定從提出到發布用了一年的時間，並非是為了針對部分國家的反制，而是體現中國對維護國際開放型經濟的全盤考慮。梅新育認為，「在美國近段時間的一意孤行下，中國正日益成為全球資本避風港。那些違反中國主權安全、支持分裂行為的企業、機構和個人將首當其衝，列入清單」。

（綜合報道）

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