蔡英文設宴迎美次卿 解放軍18軍機越中線

陸國防部批以台制華必玩火自焚

大陸國防部發言人任國強大校昨在記者會上披露軍演消息，並稱這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動，強調台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純粹中國內政，不容任何外來干涉。任國強批評，近期美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，警告無論是以台制華還是挾洋自重，「都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚」。

東部戰區覆網民「準備戰鬥」

解放軍東部戰區發言人張春暉大校也發新聞稿指出，東部戰區近日組織海空兵力在台海作戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。張春暉強調，戰區部隊堅決履行職責使命，有信心、有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施「台獨」分裂活動。東部戰區微博帳號發布上述新聞稿後，回覆網民留言「丟掉幻想，準備梧桐（武統的普通話諧音）」稱「丟掉幻想，準備戰鬥」，引發關注。

台灣國防部網站發布的「即時軍事動態」顯示，昨日上午，解放軍2架轟-6出現在台灣西南空域，接近東沙島，8架殲-16分別現身台灣西南空域及飛越海峽中線，4架殲-11及4架殲-10分別由南向北及由北向南在台海中線附近穿梭。台灣空軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並多次廣播驅離，還用防空導彈追蹤監控。

台灣國防部發聲明稱，面對國家安全一再受威脅，官兵不分晝夜堅守崗位，各級部隊嚴密監控應處，「挑釁與威嚇，動搖不了我們的意志與能力」，同時提醒對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民意愈來愈遠，並呼籲對岸珍惜和平，兩岸共同維護台海與區域的和平與穩定。

日前首相：菅義偉期待與蔡通話

法新社報道，美國國務卿蓬佩奧說，美方派出代表團出席喪禮，中國人卻以「軍事恫嚇」（military blustering）回應。歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）回覆中央社稱，雙方必須避免採取可能加劇兩岸緊張局勢的行動和言論，希望兩岸展開有建設的接觸，並重啟對話。

克拉奇今日將出席在真理大學舉行的台灣前總統李登輝的追思活動，同樣準備參加活動的日本前首相森喜朗，昨告訴蔡英文，新上任的日本首相菅義偉期待與蔡通話，這將是台日斷交48年以來首次。蔡英文表示感謝。

（綜合報道）