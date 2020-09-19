北京聞風：新情勢下中國更倚重民營經濟 ／文：鍾鳴九

分析人士指出，這份來自最高層的指導文件，有助增強民營經濟人士信心，健全政企溝通協商制度，完善民營企業權益維護機制，建構親切清朗政商關係，更有效應對內外經濟環境的挑戰。

文件3點定義「自己人」民企

2018年11月，中共中央總書記習近平在民營企業家座談會上曾表示：「民營企業和民營企業家是我們自己人。」而如何定義「自己人」？該官方文件給出了答案：

其一，首次作出「兩個始終是」的新論斷，即民營經濟始終是堅持和發展中國特色社會主義的重要經濟基礎，民營經濟人士始終是中共長期執政必須團結和依靠的重要力量。

其二，首次提出要充分認識民營經濟存在和發展的長期性、必然性，表明堅持「兩個毫不動搖」（指毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）不是權宜之計，而要貫穿於中國特色社會主義事業發展的全過程。

其三，把「信任」納入統戰工作方針並擺在首位，形成「信任、團結、服務、引導、教育」的10字方針。

改革開放帶來中國民營經濟豐碩成果，更呈現出「56789」格局：即貢獻內地50%以上稅收、60%以上國內生產總值、70%以上技術創新成果、80%以上城鎮勞動就業，以及90%以上企業數量和新增就業。民企也是中國科技強國戰略最強驅動力之一。

專家：市場改革不應分局內外人

受全球疫情等外部環境影響，中國經濟面臨前所未有壓力，決策層提出構建「雙循環」新發展格局。其中民營經濟作為重要增長極，成為決定未來中國發展關鍵因素之一。

國務院發展研究中心對外經濟研究部原部長趙晉平對筆者表示，中國市場化改革目標是公平競爭，一視同仁。在經濟發展中不應有局外人和局內人之分。從這份官方指導文件的目標導向看，鼓勵民營經濟發展，契合了市場化改革方向。其中所提出的政策措施，起到問題導向之效。困擾民企發展的「原罪論」「天花板（增長極限）」及融資難等問題，正在高層重視和連番舉措下逐步得到化解。

文：鍾鳴九