已請辭美駐華大使：不支持兩國脫鈎

美國有線電視新聞網（CNN）報道，布蘭斯塔德昨在北京表示，同意美國總統特朗普稱中國應為疫情負責的說法，他說「本可在武漢市受到控制的疫情，最後演變為全球大流行疾病」；認為中國體制就是這樣，「他們會掩蓋真相，甚至懲罰那些最初指出疫情的醫生。」他又表示，「習近平主席對中國來說是非常強勢的領袖，但這是共產主義威權體制，不幸地與我們的體制差異甚大。」

稱可雙贏 倡保良性競爭關係

不過，澎湃新聞稱，在周四（17日）的告別記者會上，布蘭斯塔德表示，儘管疫情帶來了挑戰，「但我們在所有層面都與中國有良好的接觸。雙方都看到進展，並致力於採取必要步驟來確保我們的貿易更加平衡、公平」。他又反對中美脫鈎，「中國是一個巨大且重要的市場，有許多外國公司在中國市場佔有一席之地。比起從國外進口產品，在中國當地設廠、僱用中國員工、直接在中國生產產品是一種中美雙方都樂見的雙贏方式。」

布蘭斯塔德將在下月初卸任，美國駐華使團副團長傅德恩（Robert W. Forden）將以臨時代辦身分負責管理使館日常工作，直到新任駐華大使上任。