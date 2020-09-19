鍾南山：年底前有疫苗「太樂觀」

11款疫苗入臨牀階段 4款第3期

《北京日報》報道，昨天上午在北京舉行的全球科學與生命健康論壇上，科技部長王志剛表示，面對新冠疫情，中國在短時間內研發了核酸檢測、抗體檢測試劑和配套設備，滿足不同應用場景的檢測需求，併行推進滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗、減毒流感疫苗等5條技術路線研發。目前已有11款新冠疫苗進入臨牀試驗階段，其中4款進入3期臨牀試驗。

而在同一場合，鍾南山以視像發表演講，也提到疫苗問題。中新社報道，鍾南山說，中國疫苗已經完成一期、二期臨牀試驗，4款疫苗進入三期臨牀試驗階段。但中國沒有或很少病人，沒法比較；現在中國已與全球40多個國家開展新冠肺炎疫苗合作，獲批在巴西、印尼、阿聯酋、俄羅斯、秘魯、阿根廷、摩洛哥等國家作臨牀3期試驗。他表示，以前認為今年就可以有疫苗是太樂觀了，3期臨牀需要時間。

稱中國太少病人 獲准於他國臨牀

鍾南山又說，今冬明春新冠疫情將繼續存在或發展，並有可能繼續發展，局部地區可能還會爆發疫情。因此社區層面的聯防聯控非常重要，社區應全面核酸檢測、追蹤密切接觸者、隔離核酸陽性的無症狀感染者。

國藥集團旗下中國生物技術公司早前稱，迄今已為數十萬人次接種公司研發的兩款疫苗，無明顯不良反應，又稱其研發的疫苗最快年底上市。