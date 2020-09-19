擬增國安董事 美企將擁六成股權

App將更名為「TikTok Global」

路透社昨引述消息人士表示，字節跳動近日已就出售TikTok中的部分條款與白宮達成初步協議，但特朗普政府尚未正式批准。字節跳動擬組建名為TikTok Global的新公司，總部設於美國，當中甲骨文、沃爾瑪等美企將最少六成股權。董事會將由大多數美國董事組成，並聘請一名美國首席執行官與一名安全專家作營運管理。消息還稱，沃爾瑪現任首席執行官麥克米倫（Doug McMillon）也將在TikTok Global董事會獲得席位。

任命國安董事需美批准

消息人士稱，新公司的董事會還將包括一名國家安全董事，並且該職位的任命將要得到美國政府的批准，該董事將在公司擔任負責監管用戶數據保護的安全委員會主席。TikTok昨稱，在提案中承諾在透明度和責任方面做出努力，包括第三方審計、代碼安全驗證，並允許美國政府監督美國用戶數據的安全。

據報，TikTok與甲骨文正與白宮就合作方案的細節磋商。分析人士指出，商務部在新聞稿中未提及TikTok與甲骨文的合作意向書，但強調白宮對國家安全的重視，或許預示着意向書將面臨更為嚴格的審查。

（中美角力）