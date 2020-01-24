美明禁境內更新下載微信TikTok 售美業務死線延90天 TikTok：恐剝奪民眾小企生存平台

美國商務部在官網發布消息稱，針對總統特朗普於8月6日簽署的行政命令，商務部即日宣布禁止與中國移動應用程式（App）WeChat和TikTok有關的交易，以維護美國的國家安全。商務部表示，截至9月20日，將禁止通過美國線上移動應用程式商店發布或維護WeChat或TikTok應用程式、其組成代碼或更新的任何服務；並禁止通過WeChat提供的任何用於在美國境內轉帳或處理付款的服務。此外，WeChat 將於9月20日、TikTok將於11月12日被禁止在美國境內提供互聯網託管、內容分發、直接承包或分包的互聯網傳輸或交換等服務。

商務部稱，如果美國政府判定WeChat或TikTok的被禁行為被其他App以某種方式複製，超出了行政令範圍，美國總統有權考慮是否需要額外的命令來處理此種活動。

商務部還強調，特朗普已設定11月12日為TikTok解決方案最後期限。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，如果沒有達成協議，TikTok將在當日全面關閉。羅斯周五對霍士財經說，TikTok將基本保持原狀，直到11月12日。特朗普8月6日簽署行政令要求TikTok在45天內出售美國業務，隨後又依照美國外資投資委員會（CFIUS）建議將時限延長至90天。羅斯表示不能排除WeChat和TikTok與中國情報部門合作，威脅美國國家安全。

官員稱不禁用 不阻美企境外使用

路透社引述一名美國商務部官員強調，商務部不會強迫美國用戶刪除或停止使用這些App，「我們的目標是大型企業，不是單個用戶」。該官員說，政府不會禁止美企在美國以外的微信上開展業務。報道稱，這對沃爾瑪和星巴克等美國公司來說是可喜的消息，這些公司使用微信內嵌小程式來促進交易和吸引中國消費者。行政令也不會禁止Apple、Google等在美國以外提供TikTok或WeChat應用，不會禁止騰訊旗下包括遊戲的其他業務交易。官員又稱，在禁令正式生效前，仍有可能被特朗普推翻。

騰訊：續與美溝通 爭取長期解決方案

TikTok昨發聲明稱，反對這個決定並對此深感失望。表示TikTok致力於保護用戶的隱私和安全，為人們帶來歡笑，並幫助平台創作者發展有意義的事業。TikTok又稱對此前行政令未經正當程序頒布，可能剝奪美國民眾及小企業發聲和生存的重要平台，TikTok將堅持訴訟。

騰訊亦發聲明，稱已知美最新公布。表示為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間我們與美國政府多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。未來會繼續與美國政府溝通，爭取長期解決方案。

（綜合報道）

（中美角力）

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