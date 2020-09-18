「性侵養女案」主角被逐出境 鮑毓明瞞美籍執業被釘牌

聯合督導組調查發現，2014年4月至2015年2月鮑毓明多次在網上發布「收養」信息，2015年9月起韓「為改善生活條件」多次發布尋求「收養」信息，包括主動聯繫鮑。2015年10月10日，鮑到南京與韓及其母見面，此後兩人開始以「收養」的名義交往並發展為兩性關係，還一度同居150多天，但因感情等問題多次發生矛盾，至去年6月關係破裂。

鮑不知「養女」真實年齡

調查同時發現，韓女生於1997年10月，但她和父親2015年3月提供虛假出生證明和證人證言，將戶籍登記出生日期改為2001年8月。現年48歲的鮑毓明並不知道韓的真實年齡，他們亦未辦理收養手續。昨日，安徽省太和縣委作出決定，對在韓女戶籍年齡更改中負有直接或間接責任的12人，包括多名警員給予處分。

「養女」屢因爭執報警 和好即銷案

督導組指出，沒有發現鮑毓明採用暴力、脅迫或其他手段強行與韓發生性關係的證據。韓關於被鮑使用暴力手段發生性關係的陳述內容及提交的有關物證，經查證與事實不符。調查顯示，韓多次報案、撤案、對外尋求幫助，均是她和鮑發生爭執之後，一旦兩人和好，韓即否認報警或要求公安撤案。交往期間，韓行動自由，與家人、朋友保持正常通訊；沒與鮑同居時，韓在南京正常上學、生活，且在多次報警的同時，以交友為名結識其他男性並交往。調查未發現韓遭鮑言語洗腦、精神控制發生性關係。

督導組：違倫理道德 應受社會譴責

督導組表示，現有證據不能認定鮑毓明的行為構成強姦罪，但同時指出，鮑明知其本人和韓的情况都不符合相關法律規定的收養和被收養條件，且在自認為韓為未成年人的情況下，仍以「收養」為名與韓交往且發生性關係，嚴重違背社會倫理道德和公序良俗，應當受到社會譴責。

瞞美籍美律師資格被指虛假材料

另外，鮑毓明擁有美籍和中美律師資格，北京市司法局昨稱，鮑2005年起長期在企業任職，2006年取得外國國籍後隱瞞不報，仍以專職律師身分執業，是向司法行政部門提供虛假材料，違反律師執業管理有關法律法規，情節嚴重，上周五（11日）已將他釘牌。公安部則決定對鮑驅逐出境，交由山東煙台市公安局執行。

（綜合報道）