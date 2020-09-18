字節跳動：出售協議需中美批准

保留較多股權 特朗普「不喜歡」

字節跳動聲明中稱，其確實在與一些公司探討合作方案，以解決美國政府與公眾對於TikTok美國用戶數據安全的顧慮；有關方案不涉及業務和技術出售，也尚未簽署最終協議。日前外媒報道，字節跳動和美國公司甲骨文達成「可信賴技術合作伙伴」協議，將在美國成立新公司接管TikTok業務，由字節跳動持有多數股權，佔少數股權的甲骨文將處理及保存美國用戶數據。

《華爾街日報》昨引消息指，美國總統特朗普16日表示「不喜歡」字節跳動保留更多股權的做法。他將在當地時間17日聽取該方案的簡報。此外，方案也引起多名共和黨參議員擔憂，認為方案沒有達到特朗普原定讓美國公司全面收購TikTok的目標，令用戶數據仍有被中國政府掌握的風險。財長梅努欽等官員及相關投資者，正尋求確保美方在上述新公司的持股比例遠超50%。

特朗普8月以威脅國家安全為由頒布行政禁令，除針對TikTok，還禁止美國企業或個人與微信及母公司騰訊交易，引起美國微信用戶抗議，包括眾多商戶，指禁令對他們的生活與生意造成不便。路透社報道，美司法部16日就此表示，不會針對僅下載或使用微信來交流個人或商業信息的用戶，強調他們不會面臨刑事或民事處罰。美商務部長羅斯將在周日前發布監管規定，澄清哪些交易將被禁止。