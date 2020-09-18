向華出口突擊艇訛稱供港 華女遭美檢控

突擊艇、引擎中國暫無力生產

美國之音報道，楊洋曾是上海輕風科技有限公司僱員，現居佛羅里達州傑克遜維爾市。她與3名中國同伙，從一家美國製造商訂購7艘軍用海上戰鬥橡皮突擊艇和引擎。據指，該款引擎可以使用多種燃油，中國暫無能力生產。

楊洋訛稱其客戶是「香港聯視微科技（United Vision Limited）」，並通過聯邦政府自動出口系統提交虛假出口信息。聯邦調查局（FBI）探員2019年調查楊洋時，她承認突擊艇和引擎是為中國內地而非香港購買。楊洋可能面臨最高15年監禁。

控5中國黑客竊用戶數據商業資訊

司法部同日公布起訴5名中國黑客，指控他們侵入百餘間美國及其他國家企業、機構與個人電腦，竊取源代碼、用戶數據、商業資訊及勒索，受害者包括軟硬件開發商、電信商、社交媒體平台、電腦遊戲公司、香港民主派人士及台灣的大學等。

根據司法部起訴書，5人的行動取代號為「APT41」，其中張浩然（Zhang Haoran）、譚戴林（Tan Dailin），被控25項電信詐騙、洗錢、盜用身分等罪名；蔣立志（Jiang Lizhi），錢川（Qian Chuan）和付強（Fu Qiang）被控敲詐等9項罪名。據稱5人均身在中國，蔣、錢、付為四川「成都404網絡科技」公司高管，該公司業務自稱是修復電腦漏洞。

1人曾蒐港民主派人士數據

起訴書沒有說明5人是否為中國情報部門工作，但提到被告蔣立志曾在某場合自稱與國家安全部有聯繫；錢川則曾透過其開發的軟件，收集與香港民主運動有關人員的社交媒體數據，包括多名前任和現任立法會議員、公民黨創始人，以及一名現時被以香港國安法通緝的民主派人士。