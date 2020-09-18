美次卿訪台 未提主持經濟對話 台總統府：堅實伙伴 北京：嚴正交涉

41年來訪台最高級美國務院官員

綜合台媒報道，克拉奇昨日下午5時許抵台，台灣外交部次長曾厚仁、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Christensen）等人在機場迎接。克拉奇抱拳擊肘問候，一行人隨後進行檢疫。台灣總統府表示，誠摯歡迎美國政府代表團來台，感謝美方對李登輝表達追思之意，克拉奇的到訪充分顯示台美是共享民主價值的堅實伙伴。在特朗普內閣衛生部長阿扎（Alex Azar）8月初訪台後，克拉奇是台美斷交41年來，美國務院訪台層級最高的一位。

被質疑換不到國際地位 應否開放美豬

隨團訪台的包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）等資深官員，以及美國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）等美方政要。克拉奇預計今日與蔡英文會面，蔡英文將於官邸宴請美方代表團。克拉奇19日將出席在真理大學舉辦的台灣前總統李登輝告別禮拜，當天下午離開台灣。

此前傳出美台將共同主持「台美經濟與商業對話」，不過最後的行程並未安排。有台媒稱，台灣方面持續宣傳「台美經濟與商業對話」有助台美雙邊貿易協議（BTA）簽訂，並泄漏克拉奇行程，引發美方不滿，因此取消經濟對話。台總統府昨表示，雙方一直就相關工作積極籌備，由於涉及層面廣，台灣期盼此次美方代表團訪台期間，透過面對面交換意見後，能夠助益後續高階對話順利展開。不過，對於美方行程沒有台美經濟對話，國民黨質疑，如果沒有台美經濟對話，換不到任何國際地位，是否還要開放含瘦肉精美豬。台灣早前放寬美國豬肉、牛肉進口，但被質疑未經諮詢就引入含瘦肉精的美豬。

大陸：根據形勢作必要反應

對於克拉奇訪台，中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。汪文斌強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止美台官方往來和提升實質關係，慎重處理涉台問題，中方將根據形勢發展作出必要反應。

內地學者：美台關係「切香腸」式升級

廈門大學台灣研究院副院長張文生對本報表示，克拉奇訪台意味着美台關係「切香腸」式升級，「談什麼事還不清楚，是否要把非官方關係推到正式、甚至邦交關係，都是值得警惕的」。台灣可能以經濟協議換取美國政治和軍事安全上的支持，美台關係的發展，勢必會影響台海的穩定，令兩岸關係更加對立。他指出，解放軍近日在東海軍演，主要就是針對台獨分裂及美國插手台灣問題，目標明確。

明報記者

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