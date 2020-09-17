國台辦否認寫「求和說」道歉稿

台立法院前院長王金平本擬率團出席海峽論壇，但央視主播李紅形容此行是「向大陸求和」，引發國民黨內不滿，要求當事人道歉。國民黨秘書長李乾龍透露，國台辦原有提供李紅一份致歉講稿。

國台辦發言人馬曉光昨在記者會表示，所謂道歉聲明「完全不符合事實」。針對大陸對台政策是否出現分歧的提問，馬曉光稱，在對台大政方針上，大陸「上上下下態度一致」，不存在出現「多頭馬車」、「鷹派主導」情况。

據中評社報道，新黨主席吳成典、副主席李勝峰及親民黨黨務顧問黎建南等人昨上午乘包機前往廈門參會。國民黨此前宣布不以政黨形式參加，原本打算以個人身分前往的前黨代理主席林榮德前日亦取消行程。

路透：美擬售台7項武器系統

另據路透社昨引述4名知情人士表示，美國政府計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡航導彈和無人機。此舉不同於多年來分散出售的前例。一名業界消息人士指出，美國國務卿蓬佩奧預定本周向總統特朗普做簡報。其中部分協議是台灣在一年多前所提出，但直到最近才進入核准程序。