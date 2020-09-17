中國領事被指涉滲透澳洲 北京批無中生有惡意污衊

查外國干預 搜索令列駐悉尼領事

據路透社報道，澳洲已經在一份法庭文件中，正式點名中國為受到警方調查的外國國家，這是澳洲第一宗針對外國干預國內事務的調查。澳洲法務長多納休（Stephen Donaghue）9月1日向高等法院提交這份文件，顯示警察使用的搜索令「明確指認出該外國委託人為『中華人民共和國政府』」。

澳洲廣播公司（ABC）16日披露，今年1月，澳洲邊防局在未發布調查令情况下，於悉尼機場內翻閱並下載了莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）、張智森電子設備中的信息，其中包括張智森和中國外交、領事人員及其家屬間的往來通訊。澳當局6月發布搜查令突擊搜查張智森住所，並帶走電腦、手機等存儲設備。

搜查令稱，張智森可能是「外國間諜群體」一員。搜查令名單還包括中國駐悉尼總領事館僑務領事孫彥濤及3名中國駐澳記者。此前中方已證實有4名記者遭到搜查。據公開資料，張智森是悉尼當地上海同鄉會會長，從事眼鏡進口工作，2018年起開始擔任莫斯爾曼政策顧問，主要負責華人投票事宜。

針對澳媒報道，中國駐悉尼總領事館發聲明回應稱，所謂「總領館及其官員從事滲透活動說法，完全是無中生有，純屬惡意污衊」。