教廷盼設駐華代表處 促成總理級會晤 鋪路建交 報道稱談判「仍未觸及」與台斷交

《美國》期刊（America Magazine）是教宗方濟各（Pope Francis）所屬「耶穌會」發行的刊物，常被視為教宗推動各項改革的重要風向球。

報道指出，中梵建立外交關係的前提，是教廷必須與台灣斷交。對此，教廷消息來源表示，「這些問題尚未在目前的雙邊談判中被觸及」。

為期2年的《中梵主教任命協議》10月22日到期，教廷已做好續約準備。教廷認為中梵協議是有用的，因為可藉此打開與中國直接對話的大門，包括解決主教任命爭議，促成中國教會生活正常化，「以及在適當的時機，觸及中梵間從1951年就中斷的外交關係問題」。

路透社引述消息人士稱，若中國方面也同意延長有效期，協議就照原樣繼續實施，而一般認為中方不會有異議。

為期兩年中梵主教協議料可延長

帕羅林周一曾對傳媒表示，他認為北京會想延長協議，他也如此希望。外交部新聞發言人趙立堅上周亦表示，中國也很希望延長協議，強調「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係的進程」。

《美國》期刊則指出，中梵沒有外交關係，教廷一直希望在中國設置「常設代表處」，作為與中國政府、當地教會溝通的窗口，像教廷在越南的做法一樣，但中國政府拒絕。

中梵協議簽署後，中國駐意大利大使館一直擔任中國與梵蒂岡溝通的橋樑。中梵雙方每年會舉行一到兩次外交部次長級會議，下次在羅馬的會議，預期雙方將簽署續約協議，但會議日期受疫情影響而延後。

教宗方濟各多次公開表達希望訪問中國，但中國認為「時機仍未成熟」。不過，去年2月中梵外交部長在德國慕尼黑的歷史會晤，已使雙方外交關係跨出一大步，下階段的合理安排就是促成雙方國務院領袖帕羅林與李克強的會晤。

梵蒂岡為台灣唯一的歐洲邦交國，中梵逐漸走近，引起台灣方面擔憂。台外交部發言人歐江安近日稱，已持續接獲教廷再三保證，與中方簽署主教任命協議屬於教務性質，不涉及邦交，請台灣毋須擔心。