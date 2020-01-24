TikTok擬「獨立」 母企保多數股權 金融時報：甲骨文持少數股 特朗普：交易近達成

在美設新總部 提供2萬就業

TikTok與甲骨文上周末向美國財政部提交有關交易提案，並指相信提案將解決華府對其安全風險擔憂。英國《金融時報》引述了解該提案的消息人士報道，字節跳動將在美國成立一個作為獨立公司的新總部，負責TikTok的全球業務，並提供2萬個就業機會。字節跳動將保留多數股權。

母企籲美監督TikTok營運

甲骨文則將持有少數股權，且不僅僅是美國業務，而是在整個TikTok業務中持股。其他美國投資方可能包括零售巨頭沃爾瑪。不過知情人士強調，具體細節可能會發生變化。報道稱，成立新公司的做法，是為避免按美方要求全盤出售TikTok業務。

消息人士稱，新總部將受到獨立監管，並與字節跳動保持一定距離。但字節跳動將繼續在全球範圍內與TikTok合作，同時仍然控制TikTok強大的核心演算法。甲骨文則作為數據服務提供商，獨立處理TikTok美國用戶的數據，未來還可能包括全球數據；美國用戶數據會被保存在美國，以期解決政府對TikTok的國家安全擔憂。

路透社指，在提案中，字節跳動還呼籲此前負責審查TikTok的美國海外投資委員會（CFIUS）監督TikTok的營運。消息人士稱，有關安排可能包括TikTok董事會，以及其與主要供應商的關係，均需經過美國政府批准。

專家：數據算法擔憂須解決

美國之音引述一名不願具名的華盛頓智庫專家表示，需要關注上述協議細節規定數據和算法由誰掌握，如果甲骨文不能掌握TikTok如何從用戶使用習慣中收集信息，意味兩者的交易並未能解決美國政府對TikTok的安全擔憂。

據《華爾街日報》報道，美財政部、商務部和國土安全部官員等周二（15日）已審議上述提案，但未宣布對提案的任何建議。消息人士稱，特朗普當日也與甲骨文首席執行官卡茨（Safra Catz）通電話討論。特朗普並在白宮表示，「我聽說他們已非常接近達成交易」。他說，將很快就上述擬議的交易做出決定，又稱自己非常敬重甲骨文的董事長埃里森（Larry Ellison）。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）昨日表示，特朗普政府將繼續審議TikTok和甲骨文的交易，以確保對美國是最有利的。路透社引述他稱，「封禁TikTok的理由更多是因為國家安全的立場而非經濟」。

特朗普8月以侵害公民數據隱私和國家安全為由頒布行政命令，要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務。TikTok必須在最後期限9月20日前完成交易，否則將被封禁。

（綜合報道）

（中美角力）

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