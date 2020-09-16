教廷擬延長中梵主教協議

路透社昨引述消息人士稱，若中國方面也同意延長有效期，協議就照原樣繼續實施，而一般認為中方不會有異議。該消息人士又稱，參與協議事宜的教會官員提議延長效期，教宗方濟各也表示同意。

路透社：協議不涵蓋港

教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）周一（14日）曾對傳媒表示，他認為北京會想延長協議，他也如此希望。中國外交部新聞發言人趙立堅上周亦表示，中國也很希望延長協議，強調「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係的進程」。

亞洲部分天主教徒擔心中國向教廷施壓，要把香港納入延長的協議範圍內，上述消息人士否認，「（協議內容）沒有更動」。中梵的協議文本目前並未公開。

台：教廷保證不涉邦交

梵蒂岡為台灣唯一的歐洲邦交國，中梵逐漸走近，亦引起台灣方面擔心。中央社報道，台外交部昨日上午舉行例行記者會，發言人歐江安表示，台灣已注意到帕羅林的相關言論，將持續密切觀察教廷與中國大陸方面的互動，而台灣與教廷仍保持密切聯繫，且溝通管道相當暢通。歐江安稱，已持續接獲教廷再三保證，與中方簽署主教任命協議屬於教務性質，不涉及邦交，請台灣毋須擔心。