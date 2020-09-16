兩偷渡客確診 20萬人居家隔離 雲南瑞麗全民檢測 邊境縣市入戰時狀態

中通社和澎湃新聞網報道，本月3日，32歲緬籍女子楊佐×丈夫駕車將一家人及保母送至與瑞麗隔江相望的緬甸南坎，楊再帶3個孩子及兩名保母偷渡入境瑞麗，暫住在其胞姐位於奧星世紀小區的住所。其後數天她們多次在市內乘搭網約車，包括到醫院做核酸檢測，踏足公園、餐廳、健身房等公共場所，她說全程均有戴口罩。

緬偷渡家庭足迹遍餐廳健身房

人口約20萬的瑞麗市接報後，將楊佐×、其16歲保母依×及其餘5人送往瑞麗市人民醫院感染科作隔離治療，並對患者曾到場所消毒。截至前日下午4時，當局經調查鎖定190名密切接觸者，已全部集中隔離，其中已完成檢測的98人呈陰性，奧星世紀小區1185名居民亦全為陰性。

雲南省衛健委召開會議要求，雲南8個邊境州（市）、25個邊境縣（市）要立即進入防疫「戰時」狀態。瑞麗市採取緊急措施，包括對城區全員展開核酸檢測，費用由政府承擔；前晚10時後無特殊情况不得進出瑞麗市城區，暫定為期一周；全市城區人員家居隔離；上周六（12日）凌晨零時後離開瑞麗的人員要主動向當地社區報告並接受檢測。

禁親友跨境流動 遣返「三無」緬人

此外，當局表明堅決嚴厲打擊偷渡者，目前，公安機關正對楊佐×等人追究刑事責任，嚴懲組織、協助、容留偷渡者的人。瑞麗市要求，抵邊村寨實行24小時封閉管理，嚴禁親友等跨境流動，嚴禁收容非法入境者，嚴防外籍人員及中國公民經抵邊村寨偷越國邊境行為，對試圖非法出入境的人員必須勸返。瑞麗市還加強排查市內緬甸籍人員，針對無法核實入境時間、無固定居所、無固定工作場所的「三無」人員，將會集中遣返。

國家衛健委昨通報，周一單日新增8宗確診個案，全屬境外輸入，4宗來自廣東，上海、浙江、四川及雲南各有1宗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）